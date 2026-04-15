        Кримінал

        Продавали непридатність до служби і втечу за кордон: двоє помічників нардепів організували бізнес на ухилянтах

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 12:09
        Затримання підозрюваних в організації схеми для ухилянтів / Фото: СБУ
        Двох помічників чинних народних депутатів викрили на організації схем для ухилення від мобілізації. Вони пропонували військовозобов’язаним фіктивні документи або незаконний виїзд за кордон.

        Про це повідомили в СБУ.

        За даними слідства, за 16 тисяч доларів помічники нардепів обіцяли охочим уникнути мобілізації оформити підроблені медичні документи або допомогти виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

        Клієнтам пропонували фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби, довідки про “інвалідність”, а також підроблені посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад. Після отримання грошей ділки блокували контакти клієнтів і зникали.

        Фігурантів затримали після отримання коштів. Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами та гроші, отримані злочинним шляхом.

        Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

        Вилучені в затриманих речові докази / Фото: СБУ

