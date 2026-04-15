Продавали непридатність до служби і втечу за кордон: двоє помічників нардепів організували бізнес на ухилянтах

Двох помічників чинних народних депутатів викрили на організації схем для ухилення від мобілізації. Вони пропонували військовозобов’язаним фіктивні документи або незаконний виїзд за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, за 16 тисяч доларів помічники нардепів обіцяли охочим уникнути мобілізації оформити підроблені медичні документи або допомогти виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

Клієнтам пропонували фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби, довідки про “інвалідність”, а також підроблені посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад. Після отримання грошей ділки блокували контакти клієнтів і зникали.

Фігурантів затримали після отримання коштів. Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами та гроші, отримані злочинним шляхом.

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.