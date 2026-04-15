        У Києві виявили бойову частину російської ракети “Іскандер”

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 09:20
        читать на русском →
        Вибухотехніки на місці виявлення бойової частини "Іскандера" / Фото: Поліція Києва
        15 квітня у Деснянському районі Києва було виявлено бойової частини російської ракети. Вибухонебезпечний предмет заплановано знищити шляхом контрольованого підриву.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Фрагмент ракети “Іскандер-К” виявили у лісовій місцевості. Територію охороняла поліція, доступ для громадян обмежено.

        На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

        Правоохоронці попередили, що звуки вибухів під час контрольованого знищення боєприпасу пов’язані з плановими роботами та не становлять загрози для населення.

        Фрагмент російської ракети у Києві / Фото: Поліція Києва

