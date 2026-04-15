У Києві виявили бойову частину російської ракети “Іскандер”

15 квітня у Деснянському районі Києва було виявлено бойової частини російської ракети. Вибухонебезпечний предмет заплановано знищити шляхом контрольованого підриву.
Про це повідомили в поліції Києва.
Фрагмент ракети “Іскандер-К” виявили у лісовій місцевості. Територію охороняла поліція, доступ для громадян обмежено.
На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.
Правоохоронці попередили, що звуки вибухів під час контрольованого знищення боєприпасу пов’язані з плановими роботами та не становлять загрози для населення.