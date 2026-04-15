Окупанти активізувалися по всій лінії фронту, на чотирьох напрямках тривають інтенсивні бої

Російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення протяжністю близько 1200 км. Найінтенсивніші бої тривають одразу на кількох напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, протягом останнього місяця найгарячішими були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Попри значні втрати, противник не відмовляється від планів щодо подальшого просування.

У ЗСУ зазначають, що українські війська ведуть активну оборону, намагаючись перехопити стратегічну ініціативу. У березні вдалося відновити контроль над майже 50 квадратними кілометрами території.

Також українські сили продовжують завдавати ударів по тилових об’єктах РФ. Зокрема, у березні уражено 76 цілей, серед яких 15 об’єктів нафтопереробної промисловості.

Окрему увагу приділяють зміцненню оборонних рубежів.

“Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів”, — наголосив Сирський.