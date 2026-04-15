Українські дрони атакували Стерлітамак у Башкортостані: горить нафтохімічний завод, — ЗМІ

У місті Стерлітамак у республіці Башкортостан РФ зафіксовано атаку українських безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про рух ударних БпЛА над містом, роботу ППО вибухи та влучання в одне з місцевих підприємств.

Відео наслідків атаки публікує Telegram-канал Exilenova+.

За повідомленнями, під час атаки українських БпЛА було чути вибухи. Згодом стало відомо про влучання та пожежу. За попередніми даними, під ударом опинилося місцеве підприємство, після чого виникло задимлення.

Пожежа триває, до місця події вирушили екстрені служби. Ймовірно, удару зазнав завод АО “Синтез-Каучук”, який є одним із ключових елементів нафтохімічного кластера Башкортостану. Відомо, що уражень було декілька, всі — в різних частинах заводу.

За інформацією керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, Стерлітамак у Башкорстані є одним з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ.

“Наприклад, там є Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє іонол — присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки. Також інші підприємства, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.