        Суспільство

        “Гордона” затримали в Росії по системі розпізнавання облич

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 14:02
        читать на русском →
        Фото Гордона в системі розпізнавання облич / Фото: Дмитро Галямінських
        14 квітня російська поліція затримала чоловіка, якого сплутали з українським журналістом Дмитром Гордоном. Згодом з’ясувалося, що це російський музикант.

        Про це музикант Дмитра Галямінських розповів у Facebook.

        У Санкт-Петербурзі поліція затримала чоловіка через помилку системи розпізнавання облич, яка сплутала росіянина з українським журналістом Дмитром Гордоном.

        Інцидент стався на Московському вокзалі. За словами музиканта, до нього підійшли правоохоронці після того, як техніка “розпізнала” в ньому Гордона. Один із поліцейських навіть перевіряв щетину та волосся “на конспірацію”.

        Після з’ясування обставин чоловіка відпустили, але він ледь не запізнився на поїзд.

        Російського музиканта Дмитра Галямінських прийняли за українського журналіста Дмитра Гордона / Фото: Facebook

