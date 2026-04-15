“Гордона” затримали в Росії по системі розпізнавання облич

14 квітня російська поліція затримала чоловіка, якого сплутали з українським журналістом Дмитром Гордоном. Згодом з’ясувалося, що це російський музикант.

Про це музикант Дмитра Галямінських розповів у Facebook.

У Санкт-Петербурзі поліція затримала чоловіка через помилку системи розпізнавання облич, яка сплутала росіянина з українським журналістом Дмитром Гордоном.

Інцидент стався на Московському вокзалі. За словами музиканта, до нього підійшли правоохоронці після того, як техніка “розпізнала” в ньому Гордона. Один із поліцейських навіть перевіряв щетину та волосся “на конспірацію”.

Після з’ясування обставин чоловіка відпустили, але він ледь не запізнився на поїзд.