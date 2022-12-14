Гордон – Поворознюку: Жирна, відбита свине, ти маєш відповідати за базар

Український журналіст, засновник інтернет-видання “ГОРДОН” Дмитро Гордон заявив, що український бізнесмен, президент футбольного клубу “Інгулець” Олександр Поворознюк поширює про нього неправдиву інформацію, яка повністю збігається з російською пропагандою. Про це Гордон сказав під час стриму з телеведучим Василем Головановим 11 грудня, запис ефіру опубліковано в YouTube.

Поворознюк 10 грудня дав інтерв’ю YouTube-каналу Politeka. Під час інтерв’ю він, зокрема, заявив, що Гордон – “агент ФСБ” і що журналіст має нібито квартиру в Москві, записану на тещу.

“Багато хто хоче зайняти нішу епатажної людини. Вона завжди, звісно, популярна. Не тільки в Росії. У нас в Україні теж є люди, які хочуть виділятися і виділяти, – сказав Гордон. – Мені вчора надіслали відео з Поворознюком. Це дуже кумедна фігура. Така жирна, відбита свиня… Хоча це, напевно, я погано сказав, бо ображаю свиней. Скажімо, жаба. Він належить до категорії людей, які думають зробити собі імідж на очорненні популярних людей”.

Журналіст підкреслив, що обидва твердження, які про нього озвучив Поворознюк, – брехня.

“Це опудало повторило наративи російської пропаганди. Російська пропаганда не знає вже, що робити, як заткнути рота Гордону. Вони не розуміють. Вони знають одне: мої відео в Росії дивляться десятки мільйонів людей. Я для своєї країни роблю величезну справу, бо я кажу правду, розповідаю про те, що я знаю і бачу, і багато людей у Росії починають замислюватися – вони ж дістають однобоку інформацію. Я їм даю інформацію правдиву. Тому в Росії – я не лінуюся це повторювати – безпрецедентного комплексу заходів проти мене вжили, якого не було ні проти кого з громадян України за всі роки української незалежності”, – сказав Гордон.

Журналіст нагадав, що в Росії проти нього відкрили кримінальну справу за кількома статтями, оголосили в розшук, заочно заарештували, занесли до реєстру екстремістів і терористів, а пізніше визнали “іноагентом”. Паралельно, продовжив Гордон, російська влада шукала способи, як його зганьбити. Через російського пропагандиста Андрія Караулова вони поширили інформацію, нібито в Гордона в самому центрі Москви – “з вікнами на Кремль”, в елітному комплексі Four Seasons – є квартира вартістю 1 млрд руб., записана на тещу. Караулов стверджував, що український журналіст нібито здає цю нерухомість за 1 млн руб. на місяць.

“Караулов п’ять сюжетів присвятив цьому. Він тряс якимсь папірцем, говорив: “Ось, дивіться, папірець-витяг. Бачите, ось у Гордона квартира на тещу…” Я кілька разів говорив: “Друзі, у мене немає не те що в Москві, у Росії взагалі ні нерухомості, ні бізнесу. Нічого! Нема й не було. Ні на кого з моїх родичів нічого не записано”. Зрештою я кажу росіянам, керівництву Росії: “Якщо є щось, то заберіть!” Скажіть: “От, ми забрали!” То всі ж мовчать, – сказав Гордон. – І ця жирна, тупа, тупоголова жаба на прізвище Поворознюк повторює наративи російської пропаганди”.

Журналіст звернувся до Поворознюка і закликав надати докази озвученої ним інформації, а якщо немає доказів – попросити вибачення.

“Тебе ж чотири рази притягували до кримінальної відповідальності і ти сидів. Тобто ти розумієш, що за законами місць, де ти був, ти маєш відповідати за базар. Ти маєш обґрунтовувати те, що говориш. Тому я закликаю тебе обґрунтувати те, що ти сказав, а якщо не зможеш обґрунтувати, перепроси. А якщо не зможеш попросити вибачення, якщо не буде сил попросити вибачення, я тобі присвячу час. Зіпсую тобі репутацію і зіпсую життя. Тому що так просто своїм брудним, тупим ротом вимовляти такі речі я тобі не дозволю”, – сказав Гордон.