У Харкові кримінальний авторитет та правоохоронець організували наркобізнес на мільйони

Правоохоронці викрили у Харкові злочинну організацію, яка налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин. До угруповання входив місцевий правоохоронець, який прикривав наркобізнес.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, організатором був кримінальний авторитет, який “призначив себе смотрящим” за одним із районів міста та залучив щонайменше дев’ятьох спільників. Основним «товаром» була психотропна речовина альфа-PVP, яку продавали цивільним, а також намагалися поширити серед представників Сил оборони.

Слідчі встановили один із каналів постачання — наркотики надходили до Харкова з Києва. Торгівлю організували цілодобово в одному з гуртожитків, постійно змінюючи кімнати для конспірації та передаючи товар “з рук у руки”. Попри скарги місцевих жителів, правоохоронець ігнорував звернення та визнавав їх неактуальними.

Задокументовано збут близько 9 кг наркотиків і психотропів на суму понад 3 млн гривень. За оперативними даними, щомісяця реалізовували понад 6 тисяч доз. Частину прибутків організатор спрямовував на підтримку кримінального середовища, зокрема надсилав передачі до місць позбавлення волі.

Під час спецоперації провели 25 обшуків, вилучили наркотики, ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, майже пів мільйона гривень готівки та золоті прикраси вагою близько 100 грамів.

Затримано десятьох учасників угруповання, серед них організатор та правоохоронець. Їм повідомлено про підозру за статтями про створення та участь у злочинній організації, а також незаконний обіг психотропних речовин. Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.