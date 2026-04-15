ВАКС залишив Галущенка під вартою ще на два місяці: розмір застави — 200 млн гривень

Колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд залишив можливість внесення застави розміром у 200 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Строк тримання під вартою продовжено на два місяці.
Як альтернативу, суд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Германа Галущенка підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, відмиванні коштів та участі в злочинній організації.
Підозру ексміністру оголосили 16 лютого в межах операції “Мідас”, яку проводило НАБУ. Наступного дня суд першої інстанції ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 млн грн.
На початку березня Апеляційна палата ВАКС відхилила апеляційні скарги сторін щодо запобіжного заходу.