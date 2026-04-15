ВАКС залишив Галущенка під вартою ще на два місяці: розмір застави — 200 млн гривень

Колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд залишив можливість внесення застави розміром у 200 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Строк тримання під вартою продовжено на два місяці.

Реклама

Реклама

Як альтернативу, суд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Германа Галущенка підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, відмиванні коштів та участі в злочинній організації.

Підозру ексміністру оголосили 16 лютого в межах операції “Мідас”, яку проводило НАБУ. Наступного дня суд першої інстанції ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 млн грн.

На початку березня Апеляційна палата ВАКС відхилила апеляційні скарги сторін щодо запобіжного заходу.