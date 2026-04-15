Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини дронами: виникли пожежі

Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли пожежі та пошкоджено будівлі.
Ворог вчергове завдав удару по портових об’єктах регіону, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.
За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, оперативно ліквідували рятувальники, триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.