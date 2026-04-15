        Події

        Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини дронами: виникли пожежі

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 08:41

        Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли пожежі та пошкоджено будівлі.

        Удар по Одещині: пошкоджено склади та адмінбудівлі / Фото: Одеська ОВА

        Ворог вчергове завдав удару по портових об’єктах регіону, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

        За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, оперативно ліквідували рятувальники, триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

        На Одещині внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури / Фото: ДСНС

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини