        Нічна атака БпЛА на Київщину: пошкоджено підприємство, спалахнули пожежі

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 09:40
        Рятувальники Київщини на місці атаки РФ 15 квітня / Фото: ДСНС
        Рятувальники Київщини на місці атаки РФ 15 квітня / Фото: ДСНС

        Уночі 15 квітня Київська область зазнала чергової нічної атаки російських дронів. Горіли склади та приватний будинок.

        Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

        За повідомленням, постраждалих серед людей немає. Водночас зафіксовані пошкодження в кількох районах області.

        Зокрема, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства. В Обухівському районі руйнувань зазнали господарчі будівлі двох приватних будинків, спалахнула пожежа.

        За даними ДСНС, загоряння вже ліквідували.

        Наслідки атаки РФ на Київщину 15 квітня / Фото: ДСНС

