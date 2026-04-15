Прикордонник із Дніпропетровщини влаштовував ухилянтам “інвалідність” за $12 тисяч: що йому загрожує

Прикордонника з Дніпропетровської області судитимуть за організацію схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Він пропонував оформлення фіктивної інвалідності за 12 тисяч доларів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, прикордонник підшуковував клієнтів серед чоловіків призовного віку та обіцяв через зв’язки з медиками оформити підроблені документи про інвалідність. За його словами, необхідності їхати до медзакладів не було — все організовували дистанційно. Вартість “послуги” становила 12 тисяч доларів.

Після отримання документів клієнти зверталися до органів соціального захисту, які визнавали їх особами з інвалідністю, що давало підстави для зняття з військового обліку. Далі прикордонник організовував виїзд за кордон і інструктував, як поводитися під час контролю.

Ділка затримали під час отримання 12 тисяч доларів від одного з клієнтів. Після викриття командування вирішило перевести його до бойового підрозділу, однак він спробував уникнути служби та запропонував 1,9 тисячі доларів працівнику кадрового підрозділу, щоб формально значитися на службі, але не брати участі у бойових виходах.

Передачу грошей задокументували правоохоронці, після чого його затримали вдруге. Наразі чоловіка обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування щодо епізоду зі “службою на папері” триває. Фігурант перебуває під вартою на гауптвахті.