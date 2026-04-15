Удар по Запоріжжю: загинула 74-річна продавчиня, пошкоджені будинки і підприємство

Російські війська вранці 15 квітня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та житлові будинки.
Близько п’ятої ранку росіяни обстріляли місто, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку повідомлялося про вибухи, роботу ППО та пожежі, зокрема на автостоянці й після удару по зупинці громадського транспорту.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, автостоянку, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. У момент атаки в кіоску перебувала 74-річна продавчиня, яка загинула.
Пожежі, що виникли на місцях ударів, ліквідували, попередньо також повідомлялося про постраждалих.