        Удар по Запоріжжю: загинула 74-річна продавчиня, пошкоджені будинки і підприємство

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 07:23
        Російські війська вранці 15 квітня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

        Атака на Запоріжжя: знищено кіоск, пошкоджено зупинку та автостоянку / Фото: Запорізька ОВА

        Близько п’ятої ранку росіяни обстріляли місто, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку повідомлялося про вибухи, роботу ППО та пожежі, зокрема на автостоянці й після удару по зупинці громадського транспорту.

        Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, автостоянку, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. У момент атаки в кіоску перебувала 74-річна продавчиня, яка загинула.

        Пожежі, що виникли на місцях ударів, ліквідували, попередньо також повідомлялося про постраждалих.


