        Росіяни скинули ФАБ-1500 на Слов’янськ: пошкоджено десятки будинків, є поранений

        Галина Шподарева
        15 Квітня 2026 09:58
        Пошкоджені будинки у Слов'янську 15 квітня / Фото: Вадим Лях
        Пошкоджені будинки у Слов'янську 15 квітня / Фото: Вадим Лях

        15 квітня російські війська завдали авіаудару по центральній частині міста Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки зруйновано дитячий спортивний заклад, який був історичною пам’яткою.

        Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

        Удар стався сьогодні близько 5:00. Для атаки окупанти застосували авіабомбу ФАБ-1500.

        Реклама
        Реклама

        “Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста”, — йдеться в повідомленні.

        Також повністю зруйновано одну адміністративну будівлю, ще одну — пошкоджено.

        Різного ступеня пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

        Наразі відомо про одного пораненого — 57-річного чоловіка. Його готують до перевезення до клініки у Дніпрі.

        Наслідки авіаудару по Слов’янську 15 квітня / Фото: Вадим Лях

        Реклама
        Реклама

