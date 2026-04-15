Росіяни скинули ФАБ-1500 на Слов’янськ: пошкоджено десятки будинків, є поранений

15 квітня російські війська завдали авіаудару по центральній частині міста Слов’янськ Донецької області. Внаслідок атаки зруйновано дитячий спортивний заклад, який був історичною пам’яткою.

Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Удар стався сьогодні близько 5:00. Для атаки окупанти застосували авіабомбу ФАБ-1500.

“Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста”, — йдеться в повідомленні.

Також повністю зруйновано одну адміністративну будівлю, ще одну — пошкоджено.

Різного ступеня пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

Наразі відомо про одного пораненого — 57-річного чоловіка. Його готують до перевезення до клініки у Дніпрі.