На Закарпатті директорка дитсадка збагатилася на майже мільйон гривень на ремонті

У Тячівському районі Закарпатської області викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час ремонту даху дитячого садка. Підозрюють директорку дошкільного закладу у смт Дубове, приватного підрядника та інженера технічного нагляду.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За матеріалами слідства, у травні 2024 року директорка з підприємцем уклали договір на капітальний ремонт покрівлі дитячого садочка. За документами роботи «на папері» виконали з якісного покрівельного матеріалу – металочерепиці. Відповідні акти виконаних робіт підписали і погодили усі підозрювані, однак фактично дах перекрили значно дешевшим металопрофілем.

На підставі підроблених документів з бюджету перерахували понад 2,6 млн грн, попри те, що реальна вартість використаного матеріалу була майже вдвічі нижчою. У результаті держава втратила понад 950 тисяч гривень.

Усім учасникам схеми інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також підроблення та використання офіційних документів (ч. 1 с. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 с. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 с. 27, ч. 4 ст. 358 КК України).