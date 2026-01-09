Зміни у Ставці: до складу увійшли Боєв, Буданов та Іващенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Документом до Ставки введено нових членів та виведено колишнього керівника Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в указі №39/2026, опублікованому на сайті президента.

До складу Ставки увійшли заступник міністра оборони Сергій Боєв, керівник Офісу президента Кирило Буданов та начальник ГУР Олег Іващенко.

Зі складу Ставки Зеленський вивів ексначальника ДПСУ Сергія Дейнека, якого 4 січня призначили радником міністра МВС.

Нагадаємо, з початку 2026 року президент розпочав оновлення керівного складу державних органів. Зокрема, з 2 січня Офіс президента очолив Кирило Буданов, який раніше керував Головним управлінням розвідки, а новим очільником ГУР став Олег Іващенко.

Крім того, Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента, а Денису Шмигалю було запропоновано посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Міністерство оборони, відповідно до оголошених рішень, має очолити чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у січні президент підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України, а 8 січня — укази про призначення нових голів Полтавської, Дніпропетровської, Вінницької та Чернівецької обласних державних адміністрацій.