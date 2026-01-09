Росіяни атакували безпілотниками та артилерією Дніпровщину: загинув чоловік

Вдень, 9 січня, російська армія атакувала ударними безпілотниками Дніпропетровську область. Обстрілів зазнали Самарівський та Нікопольський райони. Загинув чоловік
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок атаки БпЛА загинув 43-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок, три легковики, трактор, лінія електропередач.
По Нікопольському району росіяни били FPV-дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені лікарня, храм, дев’ять будинків, дві господарські споруди, гараж, авто, газогін та лінії електропередач.