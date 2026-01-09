        Події

        Росіяни атакували безпілотниками та артилерією Дніпровщину: загинув чоловік

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 18:49
        читать на русском →
        Пошкоджена автівка на Дніпропетровщині / Фото: ДніпроОДА
        Пошкоджена автівка на Дніпропетровщині / Фото: ДніпроОДА

        Вдень, 9 січня, російська армія атакувала ударними безпілотниками  Дніпропетровську область. Обстрілів зазнали Самарівський та Нікопольський райони. Загинув чоловік

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок атаки БпЛА загинув 43-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок, три легковики, трактор, лінія електропередач.

        Реклама
        Реклама

        По Нікопольському району росіяни били FPV-дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

        Пошкоджені лікарня, храм, дев’ять будинків, дві господарські споруди, гараж, авто, газогін та лінії електропередач.

        Наслідки ударів по Дніпропетровщині / Фото: ДніпроОДА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини