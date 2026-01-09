Польська армія відстежувала рух “Орєшника” під час атаки по Львівщині

Польська армія перевіряє інформацію про можливе застосування Росією ракети “Орєшник” під час атаки по Львівській області. Політ ракети відстежували польські системи моніторингу повітряного простору, а наземні засоби ППО були приведені у стан готовності.

Про це пише RMF FM.

Як пише видання, багато ознак вказує на те, що російські війська вдруге за час повномасштабної війни застосували балістичну ракету середньої дальності “Орєшник”. За даними українських медіа, удар було завдано за кілька десятків кілометрів від польського кордону.

Підозри щодо використання “Орєшника” ґрунтуються, зокрема, на попередженнях української сторони про загрозу таких ракет. Під час російської атаки Київ також передав Польщі інформацію про запуск БРСД “Орєшнік”.

Крім того, політ ракети відстежували польські системи контролю повітряного простору. За інформацією, отриманою польською армією, під час нічної атаки Росія застосувала близько 20 крилатих ракет і приблизно 30 балістичних ракет, серед яких була одна, що могла бути гіперзвуковою. Саме вона вдарила по Львівській області.

У зв’язку з атакою Оперативне командування родів Збройних сил Польщі привело у стан готовності наземні системи протиповітряної оборони – польську батарею Patriot, а також кілька нідерландських систем, розміщених поблизу Жешува. Винищувачі не піднімали у повітря, оскільки вони були б неефективними для можливого перехоплення сучасної гіперзвукової ракети.

Повітряні сили України повідомили, що загалом Росія атакувала територію країни 278 засобами повітряного нападу, зокрема балістичною ракетою середньої дальності, запущеною з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Міністерство оборони РФ, своєю чергою, заявило про використання гіперзвукової ракети “Орєшник” під час атаки на Україну.