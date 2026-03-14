Apple готує велике оновлення iOS 27: нова Siri, ШІ та функції для iPhone Fold

Компанія Apple готує велике оновлення iOS 27, яке може отримати понад десять нових функцій. Серед них — нова версія Siri з елементами штучного інтелекту та підтримка майбутнього складного iPhone.

Про це повідомляє MacRumors.

Очікується, що Apple представить iOS 27 у червні 2026 року на конференції WWDC, а офіційний запуск системи відбудеться у вересні разом із новими моделями iPhone.

Реклама

Реклама

За даними джерел, iOS 27 може отримати значні оновлення штучного інтелекту Apple Intelligence, нові можливості Siri та інтерфейсні зміни для майбутнього складного смартфона Apple, який, за чутками, може називатися iPhone Fold.

Складний iPhone, за інформацією інсайдерів, матиме 5,5-дюймовий екран у складеному вигляді та 7,8-дюймовий дисплей після розкриття. У розкладеному режимі пристрій працюватиме схоже на iPad і підтримуватиме багатозадачність із двома застосунками на екрані.

Одним із ключових оновлень стане нова версія Siri з інтеграцією Apple Intelligence. Асистент зможе краще розуміти контекст розмови, аналізувати інформацію на екрані та виконувати складніші дії між різними застосунками.

Крім того, Apple працює над версією Siri у форматі чатбота, яка функціонуватиме подібно до ChatGPT або Gemini. Очікується, що вона зможе шукати інформацію в інтернеті, аналізувати файли та узагальнювати дані.

Серед інших можливих нововведень — функція генерації зображень у Siri, новий фреймворк Core AI для розробників, а також оновлення дизайну системи Liquid Glass, представленого раніше в iOS 26.

Також Apple може представити нові можливості для застосунків «Календар» і «Здоров’я», які використовуватимуть штучний інтелект для рекомендацій і аналізу даних.

Крім цього, компанія працює над новими супутниковими функціями для iPhone, зокрема підтримкою Apple Maps через супутник та можливістю передавати фотографії у повідомленнях без мобільного зв’язку.

Водночас Apple планує приділити особливу увагу оптимізації системи. За даними Bloomberg, iOS 27 може стати оновленням, спрямованим на підвищення продуктивності, стабільності та енергоефективності операційної системи.