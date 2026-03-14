Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 18 — серед поранених двоє дітей

Одна людина загинула, є поранені внаслідок російського удару по Запоріжжю

Медична допомога знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він перебуває у тяжкому стані. Також постраждала 15-річна дівчина, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова , кількість поранених зросла до 18 осіб, серед них двоє дітей.