        Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 18 — серед поранених двоє дітей

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 20:18
        У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після атаки / Фото: Запорізька ОВА
        У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по житлових кварталах міста.

        За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, кількість поранених зросла до 18 осіб, серед них двоє дітей.

        У постраждалих зафіксовані переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.

        Медична допомога знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він перебуває у тяжкому стані. Також постраждала 15-річна дівчина, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

        Усім пораненим надається необхідна медична допомога.


