Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 18 — серед поранених двоє дітей

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по житлових кварталах міста.
За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, кількість поранених зросла до 18 осіб, серед них двоє дітей.
У постраждалих зафіксовані переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.
Медична допомога знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями — він перебуває у тяжкому стані. Також постраждала 15-річна дівчина, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Усім пораненим надається необхідна медична допомога.