Трамп закликав союзників направити військові кораблі для відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп закликав союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для захисту торговельного судноплавства. Заява пролунала на тлі ескалації війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що військові кораблі «сподівається» будуть направлені до району біля узбережжя Ірану, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Він зазначив, що багато країн, які постраждали від спроб Ірану закрити протоку, можуть приєднатися до США для підтримання відкритого та безпечного судноплавства. Серед них він назвав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію.

Заява пролунала через кілька годин після того, як Трамп наказав завдати удару по військових об’єктах на острові Харк — ключовому пункті експорту іранської нафти.

За словами президента США, військові об’єкти на острові були «повністю знищені». Водночас він заявив, що вирішив не атакувати нафтову інфраструктуру «з міркувань пристойності», але пригрозив зробити це, якщо Іран спробує перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці.

Ормузька протока є одним із найважливіших енергетичних маршрутів у світі — через неї зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока закрита лише для суден «ворогів».

Бойові дії між США, Ізраїлем та Іраном тривають уже понад два тижні. За даними урядів і неурядових організацій, із початку війни 28 лютого в регіоні загинули приблизно 3750 людей.

На тлі конфлікту зросли ціни на нафту — ф’ючерси на Brent перевищили 100 доларів за барель, що стало найвищим показником майже за чотири роки.