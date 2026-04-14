        Синоптики дали прогноз на 15 квітня: де очікуються опади

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 22:12
        Квітуче дерево під дощем / Фото: depositphotos
        У середу, 15 квітня, в Україні у більшості областей утримається погода без опадів. Водночас у частині регіонів очікуються короткочасні дощі.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску, лише на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ”, — пояснюють синоптики.

        Вдень також існує ймовірність незначних опадів у Карпатах.

        Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вітер західний та північно-західний, швидкістю 7-12 м/с.

        Температура вночі становитиме +1…+6 °C, при цьому в більшості регіонів, окрім Закарпаття та північного сходу, на поверхні ґрунту очікуються заморозки -3…0 °C.

        Вдень повітря прогріється до +13…+18 °C, а на сході та північному сході — до +9…+14 °C.

        Погодна мапа України на 15 квітня / Фото: Укргідрометцентр

