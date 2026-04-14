РФ вдарила КАБом по гаражному кооперативу у Харкові, на місці пожежа

Увечері 14 квітня росіяни завдали удару по Харкову та передмістю КАБами. У місті пролунало чотири потужні вибухи.

Про наслідки атаки на місто повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Київському районі Харкова зафіксовано влучання КАБ по території гаражного кооперативу. На місце прямують всі екстрені служби”, — йдеться в повідомленні.

Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

Про вибухи у передмісті Харкова також повідомляв голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“Внаслідок обстрілу території Малоданилівської громади зазнало пошкоджень цивільне підприємство. Постраждали об’єкти інфраструктури, техніка, транспортні засоби, а також територія підприємства в цілому. Є постраждалі”, — написав Гололобов.