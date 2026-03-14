Ухилянтів і військових у СЗЧ можуть обмежити у фінансових операціях

У Верховній Раді обговорюють можливе запровадження нових обмежень для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, а також для військовозобов’язаних, що порушують правила військового обліку.

Про це повідомляє ТСН.

За словами народного депутата від фракції «Батьківщина», члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, для військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть запровадити обмеження, подібні до тих, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

Зокрема, йдеться про можливе обмеження банківських операцій, доступу до кредитів, нотаріальних дій та адміністративних послуг, а також про заборону керування транспортними засобами.

За словами депутата, подібні обмеження можуть стосуватися і військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку — не оновлюють свої дані, не з’являються за повістками або не реєструються у застосунку «Резерв+».

Водночас Івченко зазначив, що відповідні законодавчі ініціативи наразі лише обговорюються і ще не зареєстровані у Верховній Раді.

Окремо у парламенті розглядають можливість запровадження механізму арешту майна військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко.

За його словами, принцип може бути схожим на механізм, який застосовується до боржників або осіб, що не сплачують штрафи.

Водночас у парламенті тривають дискусії щодо законопроєкту №13260, який передбачає повне повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський також зазначив, що під час війни покарання за порушення правил військового обліку має бути суворішим, і Верховна Рада може розглянути додаткові обмеження для таких порушників.