Одна людина загинула, є поранені внаслідок російського удару по Запоріжжю

Російські війська завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого, пошкодження багатоквартирного будинку та пожежу.

Реклама

Реклама

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна була поранена.

Пізніше кількість постраждалих зросла до п’яти осіб, а згодом — до семи.

За словами Федорова, одна жінка перебуває у тяжкому стані, стан інших поранених медики оцінюють як середній.

Також попередньо повідомляється, що під завалами може перебувати жінка.

Інші наслідки атаки встановлюються. На місці працюють екстрені служби.