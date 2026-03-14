Російський дрон влучив у пасажирський потяг на Сумщині

Російський безпілотник влучив у приміський пасажирський потяг у Сумському районі. Пасажирів евакуювали у безпечне місце. Про це повідомили Суспільному в обласній прокуратурі.
За інформацією правоохоронців, близько 17:00 російський безпілотник влучив у штовхач приміського пасажирського потягу «Смородине – Ворожба».
Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади Сумського району.
За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.
Пасажирів потяга евакуювали у безпечне місце.