        Російський дрон влучив у пасажирський потяг на Сумщині

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 18:21
        Російський безпілотник влучив у приміський пасажирський потяг у Сумському районі. Пасажирів евакуювали у безпечне місце. Про це повідомили Суспільному в обласній прокуратурі.

        На Сумщині російський дрон влучив у поїзд, пасажирів евакуювали / Фото: Сумська обласна прокуратура

        За інформацією правоохоронців, близько 17:00 російський безпілотник влучив у штовхач приміського пасажирського потягу «Смородине – Ворожба».

        Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади Сумського району.

        За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

        Пасажирів потяга евакуювали у безпечне місце.


