Російський дрон влучив у пасажирський потяг на Сумщині

Російський безпілотник влучив у приміський пасажирський потяг у Сумському районі. Пасажирів евакуювали у безпечне місце. Про це повідомили Суспільному в обласній прокуратурі.

На Сумщині російський дрон влучив у поїзд, пасажирів евакуювали / Фото: Сумська обласна прокуратура

За інформацією правоохоронців, близько 17:00 російський безпілотник влучив у штовхач приміського пасажирського потягу «Смородине – Ворожба».

Інцидент стався неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади Сумського району.

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

Пасажирів потяга евакуювали у безпечне місце.