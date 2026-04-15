Росіяни вдарили по центру Дніпра: є поранена, горить адмінбудівля, пошкоджена новобудова

Російські війська вночі 15 квітня завдали удару по середмістю Дніпра. Внаслідок атаки поранена 29-річна жінка, пошкоджені будівлі та виникла пожежа.
Уночі росіяни атакували центр Дніпра, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Спочатку повідомлялося про займання адміністративної будівлі без постраждалих, однак згодом стало відомо про поранену 29-річну жінку, якій надають медичну допомогу.
За словами очільника області, внаслідок атаки понівечена 9-поверхова новобудова, а адміністративна будівля продовжує горіти.