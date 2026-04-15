        Росіяни вдарили по центру Дніпра: є поранена, горить адмінбудівля, пошкоджена новобудова

        Сергій Бордовський
        15 Квітня 2026 07:02
        Російські війська вночі 15 квітня завдали удару по середмістю Дніпра. Внаслідок атаки поранена 29-річна жінка, пошкоджені будівлі та виникла пожежа.

        Наслідки удару по середмістю Дніпра / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Уночі росіяни атакували центр Дніпра, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Спочатку повідомлялося про займання адміністративної будівлі без постраждалих, однак згодом стало відомо про поранену 29-річну жінку, якій надають медичну допомогу.

        За словами очільника області, внаслідок атаки понівечена 9-поверхова новобудова, а адміністративна будівля продовжує горіти.

