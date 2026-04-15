Вашингтон прагне досягти “великої угоди” з Тегераном — Джей Ді Венс

США та Іран можуть відновити переговори вже найближчими днями після зриву попереднього раунду. Попри блокаду іранських портів, сторони демонструють готовність повернутися до діалогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни з Іраном можуть відновитися в Пакистані протягом двох днів, повідомляє Reuters. За його словами, сторони можуть повернутися до обговорень після провалу попереднього раунду.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Вашингтон прагне досягти «великої угоди» з Тегераном, однак між сторонами зберігається високий рівень недовіри. Переговори ускладнює питання ядерної програми Ірану: США пропонують 20-річне припинення діяльності, тоді як Іран — лише на 3–5 років.

Після зриву переговорів США запровадили блокаду іранських портів, до якої залучено понад десяток військових кораблів. Водночас дані судноплавства свідчать, що рух у Ормузькій протоці продовжується.

Конфлікт, який триває з 28 лютого, вже забрав близько 5 тисяч життів і впливає на глобальні енергетичні ринки. Міжнародний валютний фонд попередив, що у разі загострення ситуації світова економіка може опинитися на межі рецесії.

Паралельно тривають переговори між Ізраїлем і Ліваном за посередництва США. Сторони домовилися продовжити діалог, попри розбіжності щодо ролі угруповання «Хезболла».