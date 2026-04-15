Росія атакувала Україну ракетами і 324 БпЛА: знищено понад 300 цілей

У ніч на 15 квітня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та сотнями безпілотників. Сили ППО збили та подавили 309 ворожих дронів.

У ніч на 15 квітня противник застосував три балістичні ракети Іскандер-М та 324 ударні БпЛА різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Основну частину безпілотників становили дрони типу Shahed, які запускали з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

За попередніми даними станом на 07:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 309 дронів у різних регіонах країни. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і 13 ударних БпЛА у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у десяти місцях. У повітряному просторі залишаються окремі ворожі безпілотники.