У Запоріжжі зросла кількість постраждалих — 17-річний хлопець у важкому стані

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після російського удару по житловому кварталу. Екстрені служби також деблокували двох людей, які перебували під завалами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, кількість поранених унаслідок ворожої атаки на місто зросла до десяти осіб.

Серед постраждалих — 17-річний хлопець, який перебуває у важкому стані.

Також повідомляється, що під завалами перебували двоє людей. Екстрені служби деблокували їх і передали медикам.

Постраждалі перебувають під наглядом лікарів. На місці продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.