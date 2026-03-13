Україна направила експертні групи на Близький Схід для допомоги у протидії дронам

Країни Близького Сходу звернулися до України з проханням поділитися досвідом боротьби з іранськими дронами-камікадзе «Шахед». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, Україна вже направила експертні групи до трьох країн регіону.

«До нас звернулися країни Близького Сходу, щоб ми поділилися експертизою збиття іранських “шахедів” при масованих ударах цими дронами. Тому ми вже відправили експертні групи у три країни. Готові допомагати», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що наприкінці тижня військові та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повернуться і нададуть повну доповідь щодо результатів роботи та обсягу допомоги, якої очікують партнери.

Зеленський підкреслив, що в країнах Близького Сходу, США та європейських державах є необхідна кількість дронів-перехоплювачів, однак без українського досвіду їх застосування система не працює ефективно.

«Без наших пілотів, без військових, без спеціального софту все це не працює. Ця система є тільки у наших Збройних Силах, вона офіційна», — заявив він.

За словами президента, навіть наявність десятків або сотень перехоплювачів не дозволяє повністю вирівняти ситуацію без системного підходу до протиповітряної оборони.

Він додав, що до країн Близького Сходу вирушили українські фахівці з системного захисту, протиповітряної оборони та застосування малої ППО.