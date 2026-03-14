        Роберт Де Ніро звернувся до українців зі словами підтримки і сказав “Слава Україні”

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 21:29
        Роберт Де Ніро / Фото: Associated Press
        Роберт Де Ніро / Фото: Associated Press

        Голлівудський актор Роберт Де Ніро записав відеозвернення на підтримку України. У ньому він привітався українською та завершив звернення словами «Слава Україні».

        Відео опублікувала агенція з популяризації української культури Ukraine WOW.

        У зверненні актор висловив підтримку українцям у боротьбі проти російської агресії.

        «Привіт. Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся», — сказав Де Ніро.

        Він також додав, що від своєї родини та співгромадян-американців надсилає українцям любов і побажання миру та спокою.

        Наприкінці звернення актор промовив українською: «Слава Україні!».


