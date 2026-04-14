Axios: Секс-скандали (і не тільки) у Конгресі США досягають критичної точки

У Конгресі США загострюється хвиля скандалів: одразу двоє членів Палати представників оголосили про намір добровільно залишити свої посади, щоб уникнути можливого виключення, повідомляє Axios.

Йдеться про демократа Еріка Сволвелла, якого звинувачують у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та домаганнях, а також республіканця Тоні Гонсалеса. Останній опинився під розслідуванням після того, як визнав роман зі співробітницею, яка згодом вчинила самогубство, і заявив, що подасть заяву про відставку.

Водночас скандали в Конгресі цим не вичерпуються. Демократка Шейла Шерфілус-Маккормік визнана винною підкомітетом з етики у низці порушень, зокрема у спрямуванні 5 млн доларів допомоги, виділеної під час пандемії COVID-19, на власну кампанію. Вона також перебуває під федеральним обвинуваченням, але заперечує свою провину.

Ще один республіканець, Корі Міллс, перебуває під розслідуванням через підозри у домашньому насильстві, фінансових порушеннях і неправдивих заявах щодо своєї військової служби. Сам він ці звинувачення відкидає.

Розслідування комітету з етики тривають роками, що викликає невдоволення серед законодавців. Частина конгресменів вимагає пришвидшити процес і навіть погрожує ініціювати дострокові голосування щодо виключення колег.

Втім, керівництво обох партій закликає дотримуватися процедур і не ухвалювати рішень до завершення офіційних розслідувань. Спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер демократів Гакім Джеффріс висловлюють обережність щодо дострокового усунення депутатів.

Очікується, що найближчим часом може бути ухвалене рішення у справі Шерфілус-Маккормік. Водночас терміни розгляду справи Корі Міллса залишаються невизначеними, що зберігає напруження навколо Конгресу.