Публічна суперечка Ющенка і Орбана: що сказали політики

Колишній президент України Віктор Ющенко опублікував у Facebook відкритий лист до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У своєму зверненні Ющенко нагадав про період, коли, за його словами, майбутнє регіону «здавалося спільним і світлим», а також заявив, що пам’ятає Орбана як лідера, який «розумів ціну гідності».

Він наголосив, що Україна сьогодні «стікає кров’ю» за ті самі цінності свободи та закликав угорського прем’єра змінити свою позицію.

«Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був», — написав Ющенко, додавши, що історія не пробачає тих, хто допомагає злу або мовчить у час великих випробувань.

У відповідь прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував заяву в соцмережі X.

У ній він заявив, що угорці «завжди були народом борців за свободу» і залишаються такими, а також закликав Ющенка «попередити свого президента».

Орбан звинуватив Україну у шантажі та заявив, що «державний тероризм», за його словами, проявився у підриві газопроводу “Північний потік”.

«Зробіть так, щоб ваш президент зрозумів: державний тероризм, яким він підірвав німецький газопровід “Північний потік”, не спрацює проти Угорщини», — написав угорський прем’єр.

Він також заявив, що Угорщина не братиме участі у війні і не надсилатиме «ні грошей, ні зброї, ні солдатів», додавши, що Будапешт хоче залишатися другом України, але не має наміру долучатися до війни.