        Орбан може шукати притулок у США у разі загострення ситуації — розслідувач

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 20:17
        Віктор Орбан і Дональд Трамп / Фото: Віктор Орбан/X
        Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може розглядати США як можливе місце для виїзду у разі загострення ситуації в країні. Про це заявив угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані.

        За словами журналіста, Орбан оголосив, що не займатиме місце в парламенті та не отримуватиме мандат, а отже — не матиме депутатського імунітету.

        Також він повідомив про намір провести дострокове оновлення керівництва партії «Фідес» уже в червні.

        Як зазначає Пані, ці кроки збігаються з його попередньою інформацією про те, що Орбан планує поїздку до США влітку.

        За його даними, Сполучені Штати можуть розглядатися угорським прем’єром як можливий притулок у разі, якщо політична ситуація в Угорщині загостриться.


