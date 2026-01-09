        Події

        РФ вдарила по двох цивільних суднах біля портів Одещини: загинув іноземець, є постраждалі

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 18:07
        читать на русском →
        Росія атакувала два судна на Одещині 9 січня / Фото: Олексій Кулеба
        Росія атакувала два судна на Одещині 9 січня / Фото: Олексій Кулеба

        Сьогодні, 9 січня, Росія атакувала два цивільні судна під іноземними прапорами під час їхнього руху в межах Українського морського коридору. Внаслідок атаки є постраждалі, а на одному з суден загинув член екіпажу — громадянин Сирії.

        Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. За попередніми даними, є постраждалі, інформація уточнюється.  

        “Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту”, – йдеться в повідомленні.

        Також біля порту Одеси уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Загинув член екіпажу, громадянин Сирії. На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

        Атаковані Росією судна на Одещині 9 січня / Фото: Олексій Кулеба

