Прикордонник, підозрюваний у схемі втечі за кордон, намагався відкупитися від служби, — ДБР

У Дніпрі затримали прикордонника, якого раніше викрили у справі про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Після виходу під заставу військовий намагався дати хабар, щоб формально числитися у бойовому підрозділі, але не брати участі у бойових діях.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, у січні цього року військовослужбовець підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути служби та незаконно виїхати за кордон. Посилаючись на нібито зв’язки з медичними працівниками, зокрема в Одеській області, він обіцяв дистанційно організувати оформлення фіктивної інвалідності без особистої присутності «клієнтів».

Вартість такої «послуги» становила 12 тисяч доларів. Правоохоронці затримали прикордонника під час отримання коштів від одного з клієнтів.

Після того як прикордонник вийшов під заставу, командування вирішило перевести його до підрозділу, який виконує бойові завдання на фронті. Втім наміру реально служити на передовій військовослужбовець не мав, а тому знову вдався до незаконних методів «вирішення питання». Він запропонував працівнику кадрового підрозділу 1900 доларів США хабаря, щоб формально числитися у бойовому підрозділі, отримувати підвищені виплати, але фактично не брати участі у бойових виходах – розповіли в ДБР.

Працівники ДБР задокументували передачу коштів та затримали військовослужбовця.

Йому повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас триває досудове розслідування у провадженні щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі встановлюють усіх можливих учасників схеми.