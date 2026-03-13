На Харківщині СБУ затримала “крота” РФ, який готував ліквідацію командира Третього армійського корпусу

Військова контррозвідка СБУ запобігла спробі ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони. Російський агент готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора безпілотника з іншої бригади, яка виконує завдання у Харківській області. За даними розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.
“Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати “грифовану” інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав “злити” окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл”, – розповіли в СБУ.
Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його діяльності та задокументували контакти з російськими спецслужбами. Зловмисника затримали на території гарнізону та вилучили смартфон, з якого він підтримував зв’язок з окупантами.
За матеріалами справи, чоловіка завербували російські спецслужби через його колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ. Для конспірації зв’язку з росіянами агент регулярно видаляв повідомлення з листування.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Довідка. З березня 2025 року командиром 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ є бригадний генерал Андрій Білецький. До цього він очолював 3-тю окрему штурмову бригаду. Третій армійський корпус був сформований навесні 2025 року на базі 3-ї ОШБр і наразі тримає оборону на Харківщині та Луганщині.