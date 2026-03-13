Росія атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей

У ніч на 13 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” та 126 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 117 російських БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 12 березня росіяни атакували Україну 126 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 80 із них – “шахеди”. Також військові РФ запустили балістичну ракету “Іскандер-М” із Ростовської області.

Станом на 8:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 117 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.