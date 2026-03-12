Війна дронів: Сирський заявив про нову стадію бойових дій

Війна в Україні вступила у нову стадію через стрімкий розвиток безпілотних систем і розширення так званих «кілл-зон» на полі бою. Для перемоги Україні необхідно нарощувати темпи розробки, закупівлі та використання бойових дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, розвідка доповіла, що росія у 2026 році прискорює формування підрозділів безпілотних систем.

Зокрема, до 1 квітня російська армія планує збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Водночас українські безпілотники лише у лютому уразили понад 105,2 тисячі цілей противника. Приблизно чверть із них припадає на угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Сили оборони України зберігають перевагу у використанні FPV-дронів мультироторного типу. Водночас росіяни вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Україна також розвиває напрямок FPV-дронів із керуванням через оптоволокно. За місяць українські безпілотники уразили близько 4,2 тисячі позицій операторів дронів противника.

Для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання — знищувати FPV-дрони, квадрокоптери та інші ударні безпілотники противника.

Крім того, українські військові активно використовують наземні роботизовані комплекси. За минулий місяць вони виконали понад 2,3 тисячі завдань, переважно логістичних, але також інженерних і бойових.

Сирський наголосив, що розвиток безпілотних систем залишається одним із ключових завдань для українського війська, оскільки ці технології дозволяють ефективніше вести бойові дії та зменшувати навантаження на піхоту.