У Харкові чоловік врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу: двоє загинули

У Харкові на водоймі у Шевченківському районі під кригу провалилися шестеро дітей. Унаслідок події загинули двоє хлопців віком 17 і 10 років.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини. За даними рятувальників, трагедія сталася 12 березня. Один із місцевих жителів зміг врятувати чотирьох дітей, які провалилися під кригу.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих хлопців на берег.

Психологи служби працювали з батьками загиблих дітей та надавали їм необхідну допомогу.

У ДСНС вкотре закликали дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо під час нестійкої весняної погоди, коли крига є тонкою і небезпечною.

Рятувальники наголосили, що навіть кілька кроків по кризі можуть становити смертельну небезпеку, і закликали батьків пояснювати дітям ризики перебування на водоймах.