Долар подолав психологічну межу 44 грн: що відбувається з курсом

Національний банк України встановив новий історичний максимум офіційного курсу долара. На 13 березня американська валюта вперше офіційно перевищить позначку 44 гривні.

Як повідомляє РБК-Україна, НБУ встановив курс долара на рівні 44,16 гривні, що на 19 копійок більше, ніж попереднього дня. Це новий рекорд, адже попередній максимум був зафіксований лише напередодні. Євро також подорожчає на дві копійки — до 50,95 гривні.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тараса Лєсового, наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме від балансу двох факторів — збільшення продажу валюти експортерами та попиту на енергоресурси.

Експерт вважає, що суттєвих змін у монетарній політиці найближчим часом не очікується. Через нестабільну ситуацію у світі Національний банк, ймовірно, залишить облікову ставку на рівні 15%. Наступне засідання регулятора з цього питання заплановане на 19 березня.

На період з 16 до 22 березня на готівковому ринку прогнозують курс долара в межах 43,5–44,5 гривні, а євро — від 50,5 до 52 гривень. На міжбанку очікуються дещо вужчі межі: долар — 43,5–44,25 гривні, євро — 49,5–52 гривні.

За прогнозом експерта, щоденні коливання курсу можуть становити 10–20 копійок у банках і до 30 копійок в обмінниках. Різниця між купівлею та продажем у банках може сягати 50–60 копійок для долара і до 1 гривні для євро, тоді як в обмінниках — до 1 гривні для долара і до 1,3 гривні для євро.

Загалом валютний ринок, за оцінкою експерта, залишатиметься відносно стабільним і рухатиметься без різких коливань, зберігаючи передбачуваність для громадян і бізнесу.