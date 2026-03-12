Будапешт віддає Україні інкасаторські авто Ощадбанку, проте гроші та золото не поверне

Влада Угорщини погодилася повернути державному Ощадбанку два арештовані інкасаторські автомобілі. Водночас гроші та золото, які перевозилися в них, залишаться вилученими.

Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, слідчі угорської Національної служби податків і митниці, які ведуть формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передати арештовані автомобілі. Очікується, що їх передадуть у четвер.

Реклама

Реклама

Інформації про стан транспортних засобів наразі немає. Зокрема, невідомо, яких пошкоджень вони могли зазнати під час зламу захищеного простору (сейфа), де перевозилися кошти.

Водночас золотовалютні цінності, вилучені угорською владою з банківських автомобілів, залишаться в Угорщині.

Це відповідає положенням закону, який угорська влада терміново ухвалила цього тижня для створення правових підстав конфіскації коштів, що опинилися у спецслужб після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також таке рішення передбачене окремою постановою уряду Віктора Орбана. У документах, ухвалених угорською владою, про вилучення автомобілів не йшлося.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини щодо інкасаторів і коштів Ощадбанку “бандитизмом”. У Національному банку України заявляли, що Угорщина розпочала міжнародний шантаж України.