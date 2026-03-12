Будапешт віддає Україні інкасаторські авто Ощадбанку, проте гроші та золото не поверне

Влада Угорщини погодилася повернути державному Ощадбанку два арештовані інкасаторські автомобілі. Водночас гроші та золото, які перевозилися в них, залишаться вилученими.
Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, слідчі угорської Національної служби податків і митниці, які ведуть формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передати арештовані автомобілі. Очікується, що їх передадуть у четвер.
Інформації про стан транспортних засобів наразі немає. Зокрема, невідомо, яких пошкоджень вони могли зазнати під час зламу захищеного простору (сейфа), де перевозилися кошти.
Водночас золотовалютні цінності, вилучені угорською владою з банківських автомобілів, залишаться в Угорщині.
Це відповідає положенням закону, який угорська влада терміново ухвалила цього тижня для створення правових підстав конфіскації коштів, що опинилися у спецслужб після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також таке рішення передбачене окремою постановою уряду Віктора Орбана. У документах, ухвалених угорською владою, про вилучення автомобілів не йшлося.
Раніше президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини щодо інкасаторів і коштів Ощадбанку “бандитизмом”. У Національному банку України заявляли, що Угорщина розпочала міжнародний шантаж України.