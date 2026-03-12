Україна вперше відкрила партнерам дані з поля бою для тренування штучного інтелекту

Україна відкриває для міжнародних партнерів можливість тренувати моделі штучного інтелекту на основі реальних даних з поля бою. Для цього уряд ухвалив рішення про запуск спеціальної AI-платформи при Міністерстві оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, новий формат співпраці дозволить українським компаніям та міжнародним партнерам використовувати бойові дані для розвитку безпілотних систем і оборонних технологій.

Платформу створено на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Вона дозволяє безпечно тренувати моделі штучного інтелекту без прямого доступу до чутливих баз даних, працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів, а також використовувати дані, які постійно оновлюються.

За словами Федорова, Україна має унікальний масив бойових даних, якого немає більше ніде у світі. Йдеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів.

Ці дані вже використовуються для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Міністр зазначив, що міжнародні партнери та українські компанії мають значний попит на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

За його словами, нова платформа дозволить партнерам тренувати свої AI-моделі на даних сучасної війни, а Україна зможе швидше розвивати автономні бойові системи та впроваджувати нові технологічні рішення для фронту.