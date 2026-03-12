Apple закликала терміново оновити старі iPhone і iPad через експлойт Coruna

Apple випустила оновлення iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 та iPadOS 15.8.7 для старіших моделей iPhone і iPad через виявлений складний експлойт Coruna. Компанія рекомендує користувачам встановити ці оновлення якнайшвидше для підвищення безпеки пристроїв.

Як повідомляє MacRumors, нові версії програмного забезпечення призначені для пристроїв, які не можуть працювати з новішими версіями iOS та iPadOS. Встановити оновлення можна через Settings, обравши General і пункт Software Update, а на пристроях з увімкненими автоматичними оновленнями воно встановиться протягом найближчих днів.

За інформацією Apple, виправлення в iOS/iPadOS 15.8.7 і iOS/iPadOS 16.7.15 пов’язані зі складним експлойтом Coruna, про який минулого тижня повідомила Google.

У компанії зазначили, що ці вразливості вже були усунуті в попередніх оновленнях iOS 16 та iOS 17, однак нові релізи поширюють ті самі виправлення безпеки на старі iPhone та iPad, які не можуть оновитися до iOS 17 або новіших версій.

Apple наголошує, що користувачам старіших пристроїв варто встановити оновлення, оскільки вони містять важливі виправлення безпеки. Компанія зазвичай гарантує оновлення безпеки для iPhone щонайменше протягом п’яти років після запуску, але часто підтримує пристрої значно довше. Раніше цього року, наприклад, iPhone 5s отримав нове програмне оновлення через 13 років після свого виходу.