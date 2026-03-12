Російські дрони атакували автомобілі ДСНС та енергетиків на Харківщині: семеро постраждалих

12 березня російські військові атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району Харківської області. Унаслідок ударів постраждали шестеро рятувальників та водій енергетичного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 5:00 російський БпЛА “Молнія” влучив у пожежний автомобіль. Унаслідок цього постраждали шестеро співробітників ДСНС. У них діагностовано вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

О 9:35 безпілотник “Ланцет” знищив службовий автомобіль підрозділу ДСНС. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Також близько 11:00 БпЛА “Молнія” влучив в автомобіль енергетичного підприємства. Постраждав водій.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.