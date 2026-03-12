Новий лідер Ірану пригрозив атаками на бази США та закликав закрити Ормузьку протоку

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Ормузька протока має залишатися закритою як інструмент тиску на ворогів. Це його перша публічна заява після призначення на посаду.

Як повідомляє CNBC, Хаменеї також заявив, що всі американські військові бази на Близькому Сході мають бути негайно закриті, і пригрозив, що вони можуть бути атаковані.

Після цієї заяви ціни на нафту продовжили зростання. Перевезення нафти через Ормузьку протоку фактично зупинилося після початку війни, що спричинило різке подорожчання на світових ринках. Іран попереджав, що ціна бареля може зрости до 200 доларів.

Це перші публічні коментарі Хаменеї після того, як 9 березня його призначили верховним лідером Ірану після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, під час авіаударів США та Ізраїлю наприкінці лютого.

Моджтаба Хаменеї також зазнав поранень під час атаки на резиденцію його батька, внаслідок якої загинули аятола та кілька членів його родини.

У своїй заяві він наголосив, що Іран не відмовиться від помсти за загиблих, закликавши іранців до єдності.

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування його обранням, заявивши в інтерв’ю Fox News, що не вірить, що новий лідер Ірану зможе «жити в мирі».

Водночас експерти зазначають, що лише авіаудари навряд чи зможуть призвести до зміни влади в Ірані. Бойові дії між сторонами тривають, а Іран посилив атаки у відповідь, зокрема на танкери в районі Ормузької протоки.