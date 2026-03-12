Румунія фінансуватиме виробництво української зброї на своїй території

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали у Бухаресті три документи, що стосуються стратегічного партнерства, енергетичної співпраці та спільного виробництва оборонної продукції. Домовленості мають посилити політичну, економічну та безпекову взаємодію між країнами.

Про це повідомляє Офіс президента. Спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства визначає ключові напрями співпраці у сферах політичного діалогу, оборони та безпеки, європейської інтеграції, регіонального співробітництва, торгівлі, транспорту, інфраструктури, сільського господарства та захисту довкілля.

Також сторони підписали рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі. Вони передбачають реалізацію низки проєктів, зокрема будівництво повітряної лінії електропередачі між Чернівцями та Сучавою, введення в експлуатацію лінії електропередачі Порубне – Сірет, а також можливість використання Румунією підземних газових сховищ України.

Окремий документ стосується спільного виробництва оборонної продукції на території Румунії. Він закладає політичну та стратегічну основу для виготовлення українського озброєння в межах ініціативи Build with Ukraine.

Згідно з домовленостями, Румунія забезпечить фінансування створення та функціонування підприємства з виробництва української зброї, насамперед безпілотників. До реалізації проєкту планують залучити і європейську програму SAFE.