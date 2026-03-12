Росія вдарила по Запоріжжю: без світла майже 16 тисяч абонентів

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, у місті зафіксовано перебої з електропостачанням. Над містом здіймався дим, а служби розпочали обстеження території.

Про це повідомив Іван Федоров. За попередніми даними, постраждалих немає.

Після атаки у місті зафіксували перебої з електропостачанням. Фахівці вже розпочали роботи з ліквідації наслідків удару.

За інформацією обласної влади, без електроенергії залишилися 15 958 побутових абонентів та 38 юридичних споживачів.

Крім того, без теплопостачання залишаються 25 473 абоненти.

Наразі спеціалісти працюють над відновленням роботи мереж. Інформації про постраждалих станом на цей час не надходило.