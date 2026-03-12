        Новини

        Майже квітнева погода: Діденко прогнозує до +17° в Україні

        Сергій Бордовський
        12 Березня 2026 22:08
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        В Україні у п’ятницю, 13 березня, очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +12…+17 градусів.

        Про це повідомила Наталка Діденко. За її словами, погодні умови визначатиме антициклон, який забезпечить суху та ясну погоду по всій країні.

        Трохи прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжях морів — там температура становитиме +9…+12 градусів.

        У Києві у п’ятницю також очікується тепла весняна погода без опадів. У столиці вдень прогнозують близько +15 градусів.

        Водночас синоптикиня попередила, що вже з 14 березня температура почне знижуватися — вдень очікується близько +10…+11 градусів.

        Із 17 березня похолодання посилиться: температура повітря вдень становитиме лише +4…+10 градусів. За словами Діденко, 13 березня стане найтеплішим днем найближчої перспективи.


