Майже квітнева погода: Діденко прогнозує до +17° в Україні

В Україні у п’ятницю, 13 березня, очікується тепла та сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +12…+17 градусів.

Про це повідомила Наталка Діденко. За її словами, погодні умови визначатиме антициклон, який забезпечить суху та ясну погоду по всій країні.

Трохи прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжях морів — там температура становитиме +9…+12 градусів.

У Києві у п’ятницю також очікується тепла весняна погода без опадів. У столиці вдень прогнозують близько +15 градусів.

Водночас синоптикиня попередила, що вже з 14 березня температура почне знижуватися — вдень очікується близько +10…+11 градусів.

Із 17 березня похолодання посилиться: температура повітря вдень становитиме лише +4…+10 градусів. За словами Діденко, 13 березня стане найтеплішим днем найближчої перспективи.