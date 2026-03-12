В Одесі бариста продавав канабіс прямо в кав’ярні

В Одесі правоохоронці затримали 29-річного працівника кав’ярні, який продавав канабіс прямо на своєму робочому місці. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків.

Про це повідомляє Національна поліція. За даними слідства, співробітники карного розшуку задокументували, як бариста продав малознайомому чоловіку два пакетики з канабісом за дві тисячі гривень.

В Одесі баристу викрили на продажі наркотиків клієнтам

Під час подальших слідчих дій правоохоронці зафіксували ще один продаж: за три тисячі гривень підозрюваний передав «клієнту» чотири пакетики з речовиною рослинного походження.

Поліцейські вилучили наркотичні речовини та провели обшуки на робочому місці й удома у чоловіка. Там знайшли ще пакетики з рослинною речовиною, пігулки ймовірно з наркотичним вмістом, гроші, мобільний телефон та інші речові докази.

Після другої оборудки чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень, якою він не скористався. Слідство триває.